Enorme drukte in Wijk aan Zee: "Kom altijd, maar niet vandaag"

WIJK AAN ZEE - Niet alleen in Zandvoort en Castricum is het enorm druk, ook Wijk aan Zee kan de toestroom van mensen die naar het strand willen amper aan. D66-fractievoorzitter Jacqueline Makbouli roept mensen via Twitter op weg te blijven uit het dorp.

Op drukke dagen wordt in Wijk aan Zee de Dorpsweide ingezet als parkeerplaats. Dat lukt vandaag maar deels, omdat het weiland ook wordt gebruikt voor het meifestival. "Ze laten maar mondjesmaat mensen toe", vertelt Makbouli aan NH Nieuws.

Lees ook: Al vroeg druk op de weg naar Zandvoort en Castricum

Het verkeer staat volgens haar volledig vast. "Mensen zijn oneindig op zoek naar een parkeerplek. Er staan enorme files." Voor haar reden genoeg om mensen op te roepen weg te blijven. "Ik zeg: kom altijd naar Wijk aan Zee, maar niet vandaag."

Ook in Zandvoort en Castricum is het enorm druk. Vanochtend stonden er al grote files richting het strand.