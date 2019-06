Verwarring onder strandgangers door storingsmelding op spoor richting Zandvoort

ZANDVOORT - Strandgangers die vandaag met de trein naar Zandvoort reizen, zijn in verwarring gebracht door een storingsmelding in de NS-app. Volgens die app is er namelijk een storing op het traject tussen Haarlem en Zandvoort, maar dit blijkt helemaal niet het geval.

Sterker nog: wie de storingsmelding opent, ziet dat het juist gaat om een mededeling over extra treinen naar de badplaats. De NS laat vandaag namelijk meer Sprinters rijden vanwege het warme weer.

Volgens de NS komt de melding doordat er een wijziging is doorgevoerd in de planner, die de app herkent als een storing. "Er is gelukkig geen sprake van een storing op dit traject", reageert de NS op Twitter. "We zetten tot vanavond 19.00 uur extra treinen in tussen Haarlem en Zandvoort. Helaas wordt deze wijziging in de planner verwerkt als 'Storing'. Je kunt de melding dus negeren."

Via Twitter uiten meerdere reizigers hun verbazing over de melding.