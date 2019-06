Cruiseschip met 1.400 passagiers in problemen en teruggekeerd naar IJmuiden

IJMUIDEN - Een cruiseschip met daarop ongeveer 1.400 passagiers is vanochtend onverwachts aangemeerd in IJmuiden. Het schip was onderweg naar de Noorse Fjorden, maar raakte donderdag bij vertrek uit Amsterdam 'iets' in het water.

Dat schrijft de IJmuider Courant. Het Havenbedrijf Amsterdam ging donderdag aan boord van cruiseschip Columbus om de schade te checken. "Het leek goed genoeg om alsnog te vertrekken, maar uiteindelijk bleek dat het schip zich slecht kon manouvreren. Omdat de kapitein niet met het schip door de Fjorden wilde varen, is hij vrijdagavond teruggekeerd", aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Het kapotte schip meerde vanochtend aan bij de Felison Cruise Terminal in IJmuiden. Wat het schip precies geraakt heeft, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat er met de 1.400 passagiers gaat gebeuren; dat hangt af van hoe snel het schip gerepareerd kan worden.