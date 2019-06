Twee vrouwen gewond na steekpartij bij flat Amsterdam

AMSTERDAM - Twee vrouwen zijn rond 2.30 uur gewond geraakt bij een steekpartij voor flat Kleiburg in Amsterdam.

De politie heeft na het incident een man en een vrouw aangehouden. Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en wat de rol van de twee is geweest.

De twee slachtoffers waren aanspreekbaar. Een van hen is gewond aan haar been, de ander aan haar arm. Ze zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens getuigen zou er voor de steekpartij een ruzie hebben plaatsgevonden. De politie doet nog verder onderzoek naar het incident.