Man en honden net op tijd ontkomen bij autobrand Beverwijk

BEVERWIJK - Een man en zijn honden zijn vannacht op het nippertje ontkomen bij een autobrand aan de Sint Aagtendijk in Beverwijk.

De man had zijn busje geparkeerd op een parkeerplaats en was met zijn honden aan het slapen in de auto, toen hij rond 2.45 uur wakker schrok van een harde knal. De voorkant van zijn busje bleek volledig in brand te staan.

De man wist zichzelf, zijn honden en wat persoonlijke bezittingen in veiligheid te brengen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar het busje raakte zwaar beschadigd.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie stelt een onderzoek in. Agenten hebben voor het slachtoffer en zijn honden ander onderdak gezocht.