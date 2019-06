Groep vandalen vernielt auto's bij station Schagen

SCHAGEN - Een groep van ongeveer tien vandalen heeft zich vannacht bij het station van Schagen schuldig gemaakt aan vandalisme. Ze trapten tegen de buitenspiegels van auto's die daar geparkeerd stonden.

De politie werd rond 00.40 getipt over de vandalen. Eenmaal op het station, bleek de groep al verdwenen. Getuigen wisten te vertellen dat ze richting de Landbouwstraat waren gelopen, en dat één van hen een rode jas droeg en een fiets bij zich had. Een zoekslag in de omgeving leverde echter niets op, meldt de politie Schagen.

Lees ook: Vandalen slopen openbaar toilethok in recreatiegebied Enkhuizen

In ieder geval twee auto's bij het station zijn beschadigd, maar de politie sluit niet uit dat meer automobilisten de dupe zijn geworden van de groep. Wie schade aan zijn auto ontdekt, wordt dan ook gevraag aangifte te doen. Getuigen van de vernielingen wordt gevraagd die informatie met de politie te delen.