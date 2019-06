Aangehouden automobiliste met drugscocktail op zet nagels in agent

WORMERVEER - Een automobiliste heeft vanmiddag in Wormerveer uitgehaald naar een agent. Toen de politieman haar handtas van de passagiersstoel wilde pakken, zette ze haar nagels in de man.

Dat gebeurde aan de Ned Benedictweg, kort nadat de agenten haar bij een verkeerslicht hadden klemgereden. Dat deden ze omdat een kentekencheck had uitgewezen dat de vrouw in een gestolen auto reed.

Ze werd aangehouden voor heling, maar werkte niet aan haar arrestatie mee. Sterker nog: ze 'deed er alles aan' om te voorkomen dat de agent haar tas van de stoel zou pakken, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook. "Hierbij vond zij het nodig een collega te krabben."

Onder invloed

Bij het inspecteren van haar handtas bleek waarom ze die zo fanatiek beschermde. In de tas zat namelijk 'een grote hoeveelheid verdovende middelen'. Een drugstest wees bovendien uit dat ze onder invloed van verschillende soorten drugs de weg was opgegaan.

De vrouw is vastgezet en wordt verhoord voor meerdere strafbare feiten. Haar rijbewijs is alvast in beslag genomen.