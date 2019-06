Marathon van Hoorn alsnog afgelast vanwege 'extreme weersverwachting'

HOORN - De organisatie van de Schutz Marathon Hoorn, die morgen zou worden gehouden, heeft vanwege de voorspelde 'extreme weersverwachting' alsnog een streep door het evenement gezet.

Die beslissing is genomen op basis van advies van de Veiligheidsregio en het Rode Kruis, meldt de organisatie op Facebook. Ook de andere onderdelen van het evenement gaan vanwege de 'verhoogde kans op warmteletsel' niet door. Naar verwachting stijgt het kwik morgen tot zo'n 30 graden.

Eerder vandaag meldde de organisatie nog dat was besloten de marathon door te laten gaan, met extra water- en hulpposten langs het parcours. Aan het einde van de middag kwam toch het negatieve advies van de GHOR, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, aldus een woordvoerder.

"Hoe graag we dit evenement hadden willen laten doorgaan, de gezondheid van iedereen staat bovenaan", benadrukt de organisatie.

De Marathon van Hoorn is niet het enige hardloopevenement dat is afgelast. Ook de organisatie van de Maas en Waalmarathon in het Gelderse Appeltern heeft besloten een streep door het evenement te zetten.

Driedorpenloop

De Driedorpenloop in Het Gooi gaat vooralsnog wel gewoon door, al heeft de organisatie wel voorzorgsmaatregelen genomen. De langste afstand van de Driedorpenloop is de halve marathon.