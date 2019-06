Jordie van der Laan gaat bij Kozakken Boys spelen

VELSEN-ZUID - De bij Telstar ontslagen Jordie van der Laan gaat volgend seizoen aan de slag bij Kozakken Boys in de tweede divisie. Dat meldt die club op haar site.

Van der Laan meldde zich ziek bij zijn club Telstar om het uitduel van Ajax tegen Tottenham Hotspur in Londen bij te kunnen wonen. Hij werd ontslagen, volgens technisch manager Piet Buter "omdat hij de boel heeft bedonderd".

Zijn ontslag leverde hem wel nog een kaartje op voor de return in Amsterdam.

Van der Laan begon met voetballen bij VV SIOL in zijn geboorteplaats Cuijk. Na drie jaar in de jeugdopleiding van PSV speelde Van der Laan vanaf 2005 negen seizoenen lang bij JVC Cuijk.

Via Juliana’31 en FC Lienden keerde Van der Laan in 2017 terug bij JVC Cuijk in de derde divisie zondag. Met 25 doelpunten kroonde hij zich tot clubtopscorer, waarmee hij een transfer naar Telstar verdiende. In Velsen-Zuid kwam hij afgelopen seizoen niet verder dan zeven duels in de Keuken Kampioen Divisie.