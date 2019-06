Motorrijder onderuit bij Coenplein: verbindingsweg naar A10 weer open

AMSTERDAM - Vanwege een ongeluk met een motor bij knooppunt Coenplein is de verbindingsweg tussen de A8 en de A10 vanmiddag en vanavond enige tijd dicht geweest.

Volgens Rijkswaterstaat is de motorrijder onderuit gegaan. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over het slachtoffer. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.





Verkeer vanaf de A8 richting Den Haag en Rotterdam kreeg het advies om de Ring-Noord te volgen. Ondertussen leidden politie en Rijkswaterstaat het verkeer in de file achter het ongeluk weg. Uiteindelijk was de weg verbindingsweg zo'n twee uur dicht.

'Neem geen foto of video'

Wijkagent Bert Gorter van Wormerland riep mensen die vaststonden op geduld te betrachten. Bovendien waarschuwde hij vooral geen foto's of video's van de hulpverlening te maken.





Hoe het met de motorrijder gaat, is niet bekend.