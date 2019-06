Motoragent geschept door automobilist in Amstelveen

AMSTELVEEN - Een motoragent is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Keizer Karelweg in Amstelveen. De agent werd geschept door een automobilist.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht, zo zegt een woordvoerder van de politie. De bestuurder van de auto is voor zover bekend met de schrik vrijgekomen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan.