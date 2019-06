Straat in Hilversum afgezet na vondst verdacht pakketje

HILVERSUM - Een deel van van het centrum van Hilversum is vanochtend enige tijd afgezet geweest na de vondst van een verdacht pakketje. De politie heeft inmiddels gemeld dat het voorwerp ongevaarlijk blijkt.

De weg is weer vrijgegeven. Het verdachte pakketje was een tas die in de buurt van de ABN AMRO aan de 's-Gravelandseweg lag.

Op 22 mei werd bij het gebouw van de omroep KRO-NCRV aan de 's-Gravelandseweg ook al een verdacht pakketje gevonden. Ook toen bleek het te gaan om een ongevaarlijk voorwerp. Wel zou er een dreigbrief bij de omroep zijn binnengekomen.