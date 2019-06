Agenten omsingelen woning in Hoorn om persoon met vuurwapen

HOORN - Agenten met kogelvrije vesten omsingelden gisteravond een woning in Hoorn na een melding van een persoon met een vuurwapen. Drie personen werden aangehouden. Een bewoner van het huis liet later twee nepvuurwapens aan de agenten zien.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding van een persoon die met een vuurwapen in een woning aan de Kersenboogerd liep en op het balkon zelfs meerdere keren de trekker zou hebben overgehaald.

Direct na de melding werden de agenten naar de woning gestuurd. Daar troffen ze meerdere jongeren voor de woning aan. Een van hen liep snel naar binnen en deed de voordeur dicht. Hierop werd het huis omsingeld.

De jongens die nog voor de woning stonden werden gefouilleerd. Omdat zij zich verzetten, moest de politie hard optreden.



Een ouder kwam naar buiten en vroeg wat er aan de hand was. Toen agenten uitlegden dat ze op zoek waren naar een persoon met een vuurwapen, bracht de ouder twee nepvuurwapens mee naar buiten. Volgens de politie waren ze op afstand niet van echt te onderscheiden.

Met de dood bedreigd

Twee jongens werden aangehouden omdat ze de agenten met de dood bedreigden en beledigden. De persoon die vermoedelijk met het vuurwapen rondliep werd ook aangehouden.

Of de verdachte met een echt of nep wapen rondliep, is nog onduidelijk. De recherche is een onderzoek gestart.