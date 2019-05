Meerdere schoten gelost in Amsterdamse Kinkerbuurt

AMSTERDAM - Een man heeft meerdere schoten gelost in de Amsterdamse Kinkerbuurt. De schietpartij vond vanavond even voor 22.00 uur plaats op of rond de Agatha Dekenstraat. Meerdere ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen.

Of er iemand gewond is geraakt is nog onduidelijk. "We hebben op dit moment nog niemand aangetroffen", zegt een woordvoerder van de politie.

Via Burgernet vraagt de politie uit te kijken naar de schutter. Dat is een man met een getinte huid die zwarte kleding draagt. Hij is in de richting van de De Clercqstraat gevlucht.

De politie doet nog verder onderzoek naar de schietpartij. De Agatha Dekenstraat is voorlopig afgezet.