Veel klachten van Hilversumse woonbootbewoners over varende McDonald's-klandizie

HILVERSUM - Nog voor de eerste paal in 2017 de grond in ging, spraken ze hun zorgen al uit. Nu het McDonalds-restaurant aan de Vreelandsweg op volle toeren draait, wordt de vrees van omwonenden bewaarheid: een selecte groep bezoekers van het fastfood-restaurant in Hilversum-West vormt een bron van ergernis voor bewoners van woonboten in het Hilversums Kanaal.

Dat meldt de Hilversumse politie in een Facebook-post. Het gaat niet om jongeren die na een bezoek aan de McDrive vol gas wegracen, maar om schippers die zich niet aan de regels houden.

"Veel klachten binnengekomen van bewoners van de woonboten aan het Hilversums Kanaal dat veel boten - soms net iets te snel varend - naar de McDonald's gaan, en hun vuil achterlaten in het water." Dat laatste is precies waar het actiecomité voor de komst van het restaurant voor waarschuwde. "We hebben in Purmerend gekeken, en die McDonald's staat hoog op de lijst van zwerfafval", zei Carolien Glasbergen destijds.

Lees ook: Bouw McDonald's toch van start vandaag ondanks protest

Los van de snelheidsovertredingen en hun afval dat ze in het water dumpen, wijst de politie schippers met trek in een snelle hap op het feit dat je ter hoogte van het restaurant niet gemotoriseerd mag varen. "Dit gedeelte van het Hilversums Kanaal is verboden om in te varen! Wie dat wel doet, riskeert een boete van 360 euro." Boten zonder motor zijn wel welkom. "Peddelen mag wel."



Lees ook: Hilversummers protesteren tegen komst McDonald's

De politie sluit het bericht af met onder meer de hashtag #durebigmac, want van het boetebedrag kun je in totaal 96 van dergelijke hamburgers kopen. Of de politie inmiddels al boetes heeft uitgeschreven, is niet bekend. Om varende en snackende afvaldumpers op heterdaad te kunnen betrappen, zal de politie 'deze locatie vaker meenemen tijdens de surveillance."