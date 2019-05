Witte bloemenzee voor Marwan blijft bewaard

HILVERSUM - Buurtbewoners verplaatsen de witte bloemenzee die herinnert aan Marwan van de herdenkingsplaats naar de tuin van zijn ouderlijk huis. "Als de familie terugkomt van de begrafenis in Marokko kunnen ze zien hoeveel mensen aan Marwan denken."

Sabine Hanenkamp is onder de indruk van de vele witte bloemen op de plek waar Marwan (15) woensdag werd herdacht. En de bloemenzee blijft groeien. "Mensen komen nog steeds langs om stil te staan bij het verlies van Marwan." Samen met haar buren verplaatst ze de bossen en vazen naar de tuin van Marwans huis. "Zodat ze mooi blijven en de familie ze nog kan zien."

Marwan Ben Kodad (15) overleed afgelopen maandag in zijn huis in Hilversum. Volgens velen gaat het om zelfdoding en is er een link met het feit dat de jongen jarenlang gepest werd, de naaste familie spreekt liever van een 'noodlottig ongeval'. Donderdag werd Marwan in Marokko begraven.

Gearresteerd

Vrijdag maakte de politie bekend dat drie jongens zijn opgepakt voor mishandeling van de pesters. "Ik begrijp dat de emoties hoog oplopen onder jongeren," zegt Sabine. "Maar kwaad met kwaad vergelden is niet de oplossing." Ze hoopt wel dat pesten bespreekbaarder wordt. "Zodat andere kinderen geholpen kunnen worden en andere ouders dit leed bespaard blijft."

Buurtbewoner Youness Ouaali vindt daarnaast ook dat het probleem van pesten op grote schaal beter moet worden aangepakt. "Mijn wens is dat de Tweede Kamer een wetsvoorstel maakt over pesten. Dit speelt niet alleen hier, pesten is een landelijk probleem," zegt hij. Daarnaast hoopt hij dat de politie gaat kijken naar de strafbare feiten van het pesten zelf.

Recht in eigen hand

De school van Marwan krijgt veel kritiek over zich heen omdat het niet adequaat gereageerd zou hebben op het pestgedrag, maar wil vooralsnog niet reageren voor de camera. Wel roept het Hilvertsheem College via de eigen website op om niet het recht in eigen hand te nemen en om niet te snel te oordelen.

Volgens Sabine is de sfeer in de wijk niet grimmig. "Het is rustig en stil. Mensen komen samen en praten over Marwan. Ik denk dat iedereen nog steeds geschokt is." Ze heeft een boodschap voor iedereen die met pesten te maken krijgt. "Praat met elkaar. Praat met je ouders, praat met je kinderen, maak het bespreekbaar. En laten we allemaal een beetje aardig doen tegen mekaar."

De jongens die de pesters mishandelden zijn dinsdag en woensdag weer op vrije voeten gesteld. Het OM kijkt naar eventuele vervolgstappen.



Lezing over pesten

Morgen [zaterdag] om 18:00 uur is er een lezing over pesten in de moskee Centrum al-Amal, speciaal voor jongeren. Het bestuur ziet de lezing los van de gebeurtenissen van afgelopen week. Iedereen is welkom.