Katinka zoekt naar doodrijder zusje (18) na ongeluk in 1989

BUSSUM - Op 20 september 1989 komt de 18-jarige Maeve bij een auto-ongeluk om het leven. Het was een verschrikkelijk ongeluk zonder schuld: Maeve was op de fiets onderweg naar school toen een jongeman in een auto haar aanreed. De bestuurder reed volgens de regels, maar het wegdek was nat en de zon stond laag. Bijna dertig jaar na die noodlottige ochtend is Katinka Zoetmulder nu op zoek naar de 'jongen' die haar zusje doodreed.

Maeve is tegen een uur of acht 's ochtends met een vriendin onderweg naar school - ze is net begonnen aan haar opleiding - als ze wordt geschept door een auto. In paniek rent haar vriendin naar het dichtstbijzijnde huis voor hulp en een telefoon.

Schoolziek

Thuis neemt de 7-jarige Katinka - die een schoolziekdagje had - als eerste op. Moeder neemt de telefoon over, schiet in haar jas, brengt de kleine Katinka bij de buren en snelt richting haar dochter.

De ouders van Maeve zijn allebei werkzaam in de zorg, hij als arts, zij als verpleegkundige. Zodoende rijdt moeder in de ambulance met haar dochter mee richting het ziekenhuis. Daar blijkt het hersenletsel al snel zo ernstig dat er voor de jonge Bussumse geen kans meer is: Maeve wordt nog 24 uur in leven gehouden zodat haar organen kunnen worden gedoneerd, en overlijdt kort daarna.

Nooit losgelaten

Bijna dertig jaar later staat Maeve nog steeds bij haar jongere zusje op het netvlies. "Ze was altijd heel lief. Voor mij, maar ook voor anderen. Een feestje om mee samen te zijn." Katinka zegt dat de dood van Maeve een gebeurtenis is die haar nooit helemaal heeft losgelaten, maar ook gevormd heeft tot wie ze nu is. "Het leven gaat ook verder."

Begin april kreeg de familie Zoetmulder een brief van de gemeente. Na dertig jaar verloopt het grafrecht, of ze dat willen verlengen. "Niemand van ons woont nog in Bussum en we komen daar ook niet meer, dus we hebben er voor gekozen om dat niet te doen. We hebben de resten van Maeve laten opgraven en op een liefdevolle manier nogmaals afscheid van haar kunnen nemen. Op haar verjaardag op 18 april is ze gecremeerd."

Te zwaar

Kort daarna ontstond het idee om op zoek te gaan naar de 'jongen achter het stuur'. De familie heeft vlak na het ongeluk de vraag van de politie gekregen of ze hem wilde ontmoeten. "Mijn moeder wilde wel, dacht dat het misschien goed voor de jongen zou zijn, maar mijn vader had het er te zwaar mee." Uiteindelijk zag de familie van de ontmoeting af.

Tot nu dan. "Na zoveel jaren zouden wij toch graag met hem in contact willen komen. Ik weet niet hoe dit voor hem geweest moet zijn. Maar ik kan me voorstellen dat hij een grote last met zich meedraagt", vertelt Katinka. "Het zou voor mijn familie en mij een mooie afsluiting zijn om hem te laten weten dat het goed met ons gaat."

Oproep

Via de politie bleek het helaas niet meer mogelijk om de bestuurder op te sporen. Ook een aanvraag bij de verzekering leverde niets op. Een goede vriend van Katinka adviseerde haar om het verhaal online te delen. Na lang wikken en wegen besloot Katinka een oproep op Facebook te plaatsen.

Afsluiten

"Ik heb lang de tijd gehad om over het bericht na te denken. Ook hebben we het er thuis uitgebreid over gehad. Mijn andere zus en moeder delen het gevoel dat we dit willen afsluiten. Mijn vader heeft het er nog steeds te moeilijk mee."

Inmiddels is de oproep van Katinka al meer dan duizend keer gedeeld. Katinka schrok wel even van die massale aandacht. "Je weet van te voren niet hoe iets wordt opgepakt en ik heb het bericht dan ook zonder verwachtingen geplaatst. Dat zoveel mensen nu mijn verhaal lezen, brengt het allemaal weer heel dichtbij."

Alles aan doen

Maar van die ene persoon voor wie het bericht eigenlijk bedoeld is, heeft de familie nog niks gehoord. Katinka: "Ik weet helemaal niet of hij behoefte aan contact heeft. Misschien wil hij het allemaal vergeten en achter zich laten. Daar kan ik ook vrede mee hebben", vertelt ze. "Maar ik wil niet het idee hebben dat ik er niet alles aan heb gedaan om hem te laten weten dat wij niet boos op hem zijn."