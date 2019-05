Actieplan moet meer toeristen naar Weesp lokken: "Maar geen bierzuipende fietsers"

WEESP - Een fietsboot die toeristen naar de mooiste plekjes langs de vijver breng en huurfietsen die bij het station kunnen worden opgepikt. Het zijn initiatieven in het Toeristisch Actieplan van Weesp, dat ervoor moet zorgen dat de gemeente meer dagjesmensen en vakantiegangers trekt.

Cora Sloot van VVV Weesp is enthousiast. "Het gaat om de toerist die doorgaans naar Amsterdam gaat. Die willen we hebben, ja. Maar met mate. En de mensen die van cultuur en sportieve activiteiten houden, maar geen bierzuipende fietsers."

Veel water

Sloot wijst op de talloze activiteiten die je in de gemeente op of in het water kan ondernemen. "We hebben de 'Hop On Hop Off'-boot, welkomstboot De Vuurlinie die vaart, je kan fluisterbootjes huren, kanoën. Je kan ook zwemmen in de Vecht, maar officieel mag dat niet."

Het Toeristisch Actieplan is deze maand opgesteld door het Weesper college, de gemeenteraad, de bewoners en alle toeristische organisaties. De oude Nota Toerisme stamt uit 2007 en moest volgens de betrokkenen nodig worden afgestoft.

'Bootjesmensen, gezellig juist'

De bewoners van Weesp liggen niet wakker van een eventuele stortvloed aan nieuwe toeristen. Een oudere vrouw die in de binnenstad woont, haalt bij de gedachte aan die extra toeristen haar schouders op. "Ik heb er geen problemen mee. Veel bootjesmensen, gezellig juist. Ik denk niet dat het druk wordt."