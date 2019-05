Bergen kool op rotonde Ko(o)lhorn na omslaan aanhanger

KOLHORN - Bij een rotonde in de buurt van Kolhorn ging vanavond een aanhanger op zijn kant. Nu zul je denken: 'het sop is de kool niet waard', maar deze aanhanger was volgeladen met kool. En dat leidde tot een heuse groene koolberg.

Het verkeer stond door het ongeval tijdelijk vast en de file groeide dan ook als kool. Volgens een getuige werd de weg met hulp van graafmachine uiteindelijk vrij gemaakt.

