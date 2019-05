Onverwachte grutto-invasie in natuurgebied 't Gooi: "Monsterachtige aantallen"

EEMNES - Berichten over de stand van weidevogels stemmen doorgaans niet erg positief. De aantallen slinken en sommige soorten worden zelfs met uitsterven bedreigd. Toch is er hoop, want deze week zijn er in het Eemland 'monsterachtige aantallen' grutto's geteld.

Dat meldt boswachter Haije Valkema in een tweet. Valkema en collega-boswachter Jan Roodhart telden op de weidevogelterreinen in het Eemland - het natuurgebied rond Blaricum en Eemnes - op een oppervlak van vijfhonderd hectare vijfhonderd gruttoparen mét kuikens. "Ik heb samen met Jan Roodhart een vreugdedansje gemaakt."

Voor het tellen van de vogels liepen de boswachters door het grasland, maar waadden ze ook door de sloten eromheen. Niet het leukste werk, maar het resultaat maakt veel goed. "Ik loop graag door de sloot met zulke aantallen", reageert Valkema op een volger.

Vooral in de Slaag stikt het momenteel van de grutto's, zo blijkt uit een reactie van een van Valkema's volgers. "Machtig gezicht en geluid!", zegt hij over het 'ongelooflijke aantal grutto's in de lucht'. Toch is de weidevogelliefhebber ook bezorgd. "Beetje angstig ben ik wel: gaat over twee weken de hele boel weer plat met de triple-maaier?"

'Binnen een week vliegvlug'

Volgens Valkema hebben tegen die tijd de meeste grutto's het gebied tijdelijk de rug toegekeerd. "Over 2-3 weken zal dat beeld heel anders zijn", schrijft de boswachter. "Op dit moment vliegen er al kuikens en de meeste zijn binnen een week vliegvlug. We checken de percelen op de aanwezigheid van vogels."

De boswachter hoopt dat de geboren kuikens als volgroeide grutto's terugkeren naar het Eemland, maar vindt het belangrijker dat ze overleven. "Maakt niet uit waar ze broeden, als ze maar groot worden: zou machtig mooi zijn als we met z'n allen over de duizend paar gaan in 2025."