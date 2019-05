Wethouder houdt charmeoffensief voor groeiend Schiphol

SCHIPHOL - Het had wat weg van een first date, maar het was niets minder dan een topoverleg tussen wethouder luchthavenzaken Jurgen Nobel (VVD) van Haarlemmermeer en het Amsterdamse raadslid Imane Nadif (GroenLinks). Nadif denkt aan juridische stappen om voorkomen dat Schiphol weer verder mag groeien. Nobel wil haar op andere gedachten brengen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Door naar de rechter te stappen, hoopt Nadif de groei van Schiphol tot 2023 te kunnen stoppen. De toenemende overlast, de vervuilde en ongezonde lucht en CO2-uitstoot, vindt het raadslid zorgelijk. Ook vindt zij dat de groei van Schiphol gevolgen zal hebben voor de bouw van betaalbare woningen. Als voorbeeld noemt zij de door KLM aangespannen rechtszaken om de bouw van een nieuwe woonwijk in Badhoevedorp te voorkomen.

Lees ook: Haarlemmermeer gaat praten met GroenLinks Amsterdam over rechtszaak Schiphol

Voor wethouder Nobel was Nadif's voorbeeld de aanleiding haar nou juist uit te nodigen in Badhoevedorp, in een café met een spectaculair uitzicht op Schiphol. Nobel wil Nadif duidelijk maken dat Schiphol niet op slot hoeft, vanwege de het economische belang en grote werkgelegenheid. Zowel het uitzicht als de wethouder maakten geen indruk op Nadif.

Tekst gaat verder onder de video

Onwenselijk

Of het raadslid de juridische stappen gaat nemen, hangt af wat er in Den Haag gebeurt. De definitieve klap over de groei van Schiphol moet nog vallen. Inmiddels is bekend dat wethouder Kock van Amsterdam, die van Nadif de opdracht kreeg om de juridische stappen te onderzoeken, de groei van Schiphol niet kan tegenhouden. Hij gaf al eerder aan de rechtsgang 'onwenselijk te vinden'. Amsterdam heeft een aandeel van 20 procent in Schiphol.