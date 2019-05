Veel besproken gele vlakken in Vogelenzang onder de remsporen

BLOEMENDAAL - De gele vlakken waren juist bedoeld om het verkeer áf te laten remmen, niet om er óp te laten remmen. De in Vogelenzang omstreden gele vlakken op de Vogelenzangseweg zitten onder de remporen. Waarschijnlijk het werk van baldadige jeugd of van tegenstanders.

De meningen lopen nogal uiteen in Vogelenzang over de felgele vlakken. Ze zijn door de gemeente op de weg aangebracht om het autoverkeer de snelheid te laten verlagen. Er wordt nogal eens te hard gereden en de kanariegele kleur zou een waarschuwend effect hebben.

NH Nieuws was onlangs op bezoek bij Peter Broeders. Hij is één van de Vogelenzangers die niet blij is met het enorme gele vlak voor zijn deur. Met name in de volle zon kunnen zijn ogen het geel niet aan en moeten de gordijnen dicht.

De gele vlakken zitten nu onder de remsporen. Volgens buurtbewoners zijn die vooral in de nacht aangebracht, door auto's die 'wheelies' maken of er bewust hard op remmen. Ook zou er regenwater blijven liggen op de verf, waardoor er veel geslipt wordt, zegt een buurtbewoner. NH Nieuws reed de Vogelenzangseweg af en op bijna alle vlakken zijn er wel zwarte sporen te zien.

Volgens de gemeente Bloemendaal wordt er al twee jaar lang over de gele vlakken gesproken en hebben de dorpelingen daar ook over mee mogen denken.