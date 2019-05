Santpoortse visboer opgepakt voor grootschalige drugshandel: gemeente trekt vergunning in

SANTPOORT-NOORD - De politie heeft een Santpoortse visboer opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De gemeente Velsen heeft de standplaatsvergunning van de man daarom per direct ingetrokken.

De recherche kwam de 35-jarige man uit Santpoort-Noord op het spoor dankzij 'anonieme meldingen van alerte burgers', schrijft de politie.

Behalve de man is ook een 33-jarige vrouw uit Santpoort-Noord aangehouden. Het gaat om de partner van de visboer. Zij wordt niet verdacht van de handel in verdovende middelen, wel van witwassen. De verdenking van witwassen baseert de recherche op het uitgavenpatroon van de twee, dat niet strookte met hun inkomsten.

Bij het onderzoek naar de illegale praktijken waren behalve de politie ook de gemeente Velsen en het Openbaar Ministerie betrokken. Nadat de twee verdachten waren aangehouden, zijn de woning, de viskar en een garagebox van de vishandelaar doorzocht. Daarbij zijn grote hoeveelheden harddrugs en illegale sigaretten gevonden.

Viskar in beslag genomen

De drugs en tabak zijn in beslag genomen, net als de viskar, twee auto's, een scooter en 5.000 euro cash. De 35-jarige Santpoorter zit nog vast, de 33-jarige vrouwelijke medeverdachte mag haar dagvaarding thuis afwachten. Het onderzoek is nog in volle gang.

Omdat er in de panden van de verdachte harddrugs is aangetroffen, onderzoekt burgemeester Frank Dales van Velsen de mogelijkheid om de panden voor bepaalde tijd te sluiten.