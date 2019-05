Diemense zoekt verdwenen kunstwerk met as van overleden broer: "Mijn hart is gebroken"

DIEMEN - Een vrouw uit Diemen kon haar ogen niet geloven toen ze twee weken geleden bij haar ouders graf op begraafplaats Sint Petrus Banden op bezoek ging. De glazen bol met de as van haar overleden broer was ineens verdwenen. "Gek idee dat iemand hem misschien in huis heeft genomen."

Het kunstwerk is geplaatst bij het graf van zijn ouders, omdat het de laatste wens van de broer van Anita was. Op deze manier konden ze namelijk weer bij elkaar zijn. "Wij dachten zeven maanden geleden dus: 'We gaan hem er gewoon bij zetten'", laat de vrouw, die liever anoniem wil blijven, aan NH Nieuws weten.

Al die tijd was er niks aan de hand en stond de glazen bol met een klein monumentje bij het graf van zijn zo geliefde ouders. Totdat twee weken geleden het kunstwerk spoorloos verdwenen was. "We begrepen er niks van. Wat moet iemand nou met het as van iemand."

Een raadsel

Navraag bij de eigenaar van de begraafplaats leerde de vrouw dat het monument er onrechtmatig stond, omdat de familie er niet voor heeft betaald. De eigenaresse heeft het kunstwerk echter niet eigenhandig laten weghalen en blijft het dus een raadsel waar die wel is. "De tuinman van de begraafplaats zoekt mee of het misschien ergens gedumpt is. Maar vooralsnog is er geen spoort te bekennen.

Het monument voor de broer van de vrouw - een stenen paal en een foto - is inmiddels door de familie verwijderd, omdat er niet werd betaald. "Wij wisten niet dat het niet mocht. We willen ons wel gewoon aan de regels houden."

Terugvinden

De Diemense hoopt door deze oproep het kunstwerk weer terug te vinden. "We zouden het erg op prijs stellen dat mijn broer weer terugkomt. Mijn hart is gebroken."