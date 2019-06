Max (12) fietst Alpe d'HuZes voor zijn opa: "Hij is overleden aan kanker"

AALSMEER - Max van Eijk fietst op 6 juni met zijn vader de Alpe d'HuZes. Dat doen ze voor Max' overleden opa, en voor onderzoek naar kanker, want de jonge Aalsmeerder heeft de afgelopen tijd al flink wat sponsorgeld binnengeharkt.

"Mijn vader heeft vijf jaar geleden ook meegedaan aan de fietstocht. Hij deed het toen ook voor mijn opa. Hij is een paar jaar daarvoor overleden aan kanker", vertelt Max. "Ik was toen nog te jong om mee te fietsen. Nu ben ik 12 jaar, dus oud genoeg om mee te doen! Ik wil zoveel mogelijk geld in zamelen om ervoor te zorgen dat er in ieder geval niemand meer aan dood hoeft te gaan."

Geld inzamelen

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen heeft Max bij de lokale supermarkt armbandjes verkocht. De teller staat intussen al op 5.000 euro. Nog voordat hij zijn inzameling begon, was dat al zijn streven, maar nu hij dat bedrag voortijdig heeft bereikt, verlegt hij zijn ambitie. Max wil graag naar de 7500 euro!

De Aalsmeerder heeft zich heel goed voorbereid op zijn rit van komende vrijdag. De vader van een vriendje heeft een hometrainer waarin hij mocht oefenen. Max: "Het was echt heel mooi. Je zag alle bochten en bordjes waarop stond: "Je kan het! Kom op!". Het was wel een pittige tocht. Ik merkte wel dat ik nog iets meer moest oefenen!"

