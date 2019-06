Westfriese Bedrijvengroep over vertrek Lidl: "Dit laat zien dat niets vanzelfsprekend is"

ZWAAG - Het grote distributiecentrum van supermarktketen Lidl in Zwaag gaat de deuren sluiten en verhuist in 2021 naar Almere. Volgens voorzitter Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep laat deze ontwikkeling zien dat de regio alert moet blijven op het vestigingsklimaat van de regio.

FNV woordvoerder Fatma Bugdayci vertelde eerder aan NH Nieuws dat dit 'hele grote gevolgen' kan hebben voor de 200 werknemers. Huibers vult aan dat hij het geen goede ontwikkeling vindt dat het distributiecentrum verdwijnt. "Het heeft invloed op de werkgelegenheid en op de mensen. Met betrekking tot dat laatste hoop ik dat Lidl hier zorgvuldig mee omgaat."

Het hele pakket

Volgens Huibers geeft deze ontwikkeling weer eens aan 'hoe belangrijk een vestigingsklimaat is'. "Je moet alert blijven. Het is niet vanzelfsprekend dat bedrijven hier altijd maar willen blijven." Het is voor Huibers nog niet bekend waarom Lidl nu precies gaat vertrekken.

Toch blijft het voor hem een signaal aan bedrijven om te blijven letten op kosten, woningaanbod, bereikbaarheid en goed opgeleid personeel. "Dit hele pakket kan de keuze betekenen voor een bedrijf om te blijven of te vertrekken."

'Let op je zaken'

"West-Friesland, let op je zaken", spreekt Huibers uit in duidelijke taal. "Hoorn voert toeristenbelasting in. Er is een discussie over de ontwikkeling van Enkhuizerzand en positionering van Zuiderzee. Ik wil dit niet vergelijken met de Lidl, maar ik wil wel zeggen dat de regio goed op moet letten met waar we mee bezig zijn."