Schutz Marathon Hoorn gaat misschien niet door vanwege hitte

HOORN - De Schutz Marathon in Hoorn vindt aanstaande zondag plaats. Tenminste, dat is de planning. Maar nu de temparaturen zondag op kunnen lopen tot 28 graden, staat de organisatie voor een grote beslissing.

"Voor aanstaande zondag wordt zeer warm weer verwacht. De organisatie zal zaterdagochtend besluiten of het verantwoord is om de Hoorn marathon door te laten gaan", luidt het bericht op de website van de organisatie. Volgens een woordvoerder van de gemeente Hoorn is het inderdaad aan de organisatie om dit besluit te nemen. "Ze laten zich daarbij adviseren door de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)."

Hitteberoertes

Het rennen van een marathon in extreem warm weer kan namelijk voor gezondheidsproblemen zorgen bij lopers. In 2016 overleed er zelfs een 24-jarige man bij de Dam tot Damloop aan een hitteberoerte. Eerder vroeg Arnica Gortzak van de PvdA in Hoorn nog of de gemeente wilde uitzoeken of er geen koelbaden naar het sportevenement konden komen. Het is nog niet bekend of de baden er alsnog komen.

Lees ook: Komen de koelbaden er nog voor de hardloopwedstrijden in Hoorn?

De organisatie van de marathon heeft wel alvast besloten dat er vanwege de warmte extra waterposten komen op het parcours. Een kaartje voor de marathon kost ongeveer dertig euro. Deelnemers zijn nog niet geïnformeerd over de mogelijke beslissing die morgen gaat vallen.