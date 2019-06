Slangenmens Li Ling mikt pijl met voeten in roos: "Als baby was ik al hypermobiel'

HALFWEG - Lenig, leniger, lenigst: de 20-jarige Hoofddorpse Li Ling Kassing valt zonder twijfel in die laatste categorie. Ze is niet de enige slangenmens in Nederland, maar wel de enige die de Golden Arrow-act tot in perfectie beheerst.

Lenigheid kun je trainen, maar zo lenig als Li Ling zul je niet snel worden. Dat heeft alles te maken met een aangeboren afwijking, waardoor ze ogenschijnlijk met speels gemak haar lichaam in de meest onnatuurlijke houdingen kan manoeuvreren. "Als baby was ik al - zoals je het eigenlijk noemt - hypermobiel. Dat wil zeggen dat je dat je heel soepel bent tussen je gewrichten en botten."

Koffertje

Op 11-jarige leeftijd meldde Li Ling zich bij acrobatengezelschap Corpus Acrobatics, onder leiding van Vincent Michels. Om indruk te maken met haar bijzondere skills had ze haar flexibele lichaam in een koffertje gewurmd, waar ze na tijdje als een duveltje uit een doosje tevoorschijn kwam.

Michels was onder de indruk, en besloot Li Ling klaar te stomen voor de Golden Arrow-act. "Dat is een act van een aantal minuten waarin ik al mijn bewegingen laat zien", vertelt de acrobate. "En op het eind volgt de knaller: dan schiet ik met mijn voeten met een boog een pijl af, in de handstand."

Handstand

Voor wie zich daarbij niets kan voorstellen, doet Li Ling het graag even voor. Met de pijl en boog tussen de tenen van haar linkervoet maakt ze een handstand, om vervolgens met haar andere voet de boog te spannen en de pijl perfect in de schijf te schieten.

Toch geeft de acrobate niet haar hele act weg voor de camera. Li Ling: "Sinds kort hebben wij er een nieuwe optie aan toegevoegd. Een golden arrow met vuur! Ik was ook echt heel zenuwachtig toen ik voor het eerst moest schieten met een vlammende pijl. Gelukkig ging alles goed!"

Coördinatie

Toch is een hypermobiel lichaam niet genoeg om de Golden Arrow-act te beheersen. "Je moet een heel goede coördinatie hebben", vertelt trainer Vincent Michels. "Want je techniek moet heel zuiver zijn. Een pijl met de hand afschieten, daar kun je je wel iets bij voorstellen. Maar dat met je voet doen, is erg moeilijk."

Als acrobate plukt Li Ling dus de vruchten van haar aangeboren afwijking. Of het ook pijn doet? "Die vraag krijg ik heel vaak, maar nee: het doet geen pijn."