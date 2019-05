School van overleden Marwan (15): "Oordeel niet en neem recht niet in eigen hand"

HILVERSUM - Het Hilfertsheem College in Hilversum heeft in een brief gereageerd op de ophef die is ontstaan na de vermoedelijke zelfmoord van de 15-jarige leerling Marwan. Op sociale media krijgt de school veel kritiek over zich heen, omdat ze te weinig zouden hebben gedaan aan het feit dat de jongen gepest werd.

Directeur Serge Steenman opent zijn brief met het benoemen van 'de pijn en verdriet van het verlies van Marwan'. "Onze gedachten zijn bij de familie en de nabestaanden", zo schrijft hij. "De familie vraagt vooral om rust en respect om deze tragische gebeurtenis te verwerken."

Volgens Steenman zijn de omstandigheden omtrent Marwan's dood nog onduidelijk. "Het is ons bekend dat dit tot veel speculaties heeft geleid." De directeur doelt daarmee op het feit dat op sociale media veelal de link wordt gelegd met het pesten en mogelijke zelfmoord. De school komt er in die reacties niet goed vanaf en ook de mogelijke pesters van Marwan krijgen veel kritiek over zich heen. "Wij roepen iedereen op niet het recht in eigen hand te nemen", aldus Steenman.

Opgepakt

Vandaag werd echter bekend dat er drie minderjarige jongens zijn opgepakt die ervan worden verdacht de mogelijke pesters van Marwan (15) te hebben mishandeld. Het OM bekijkt of en hoe ze daarvoor bestraft gaan worden.

Steenman schrijft in de brief dat hij begrijpt dat bij zo'n gebeurtenis verschillende emoties horen. "Eenieder reageert op een andere manier en vanuit een andere beleving. Gelukkig lezen we ook veel berichten van medeleven. Als school zullen we de komende periode ruimte bieden aan alle vragen die leven, het gesprek aangaan met elkaar en tijd nemen om deze verdrietige gebeurtenis een plek te geven."

Hulpsite

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.