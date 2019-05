Haarlemmers repeteren voor duizend-koppig koor om samen 'Public Domain' te zingen

HAARLEM - Duizend zangers, die samen het stuk 'The Public Domain' van David Lang zingen, zijn in kleine groepjes druk aan het repeteren. Begin juli vindt dit concert plaats op de Zuidas in Amsterdam en op het Leonardo da Vinciplein in het Haarlemse Schalkwijk. Veel wijkbewoners die al dan niet kunnen zingen, willen maar wat graag met dit grootse project meedoen.

Het stuk werd op 14 augustus 2016 voor het eerst opgevoerd in New York. Hij maakt gebruik van persoonlijke uitspraken die mensen op het internet hebben gezet over wat we allemaal met elkaar gemeen hebben. Hij gebruikte daarvoor crowd-sourcing, door zoekmachines de vraag 'One thin we all have is our...' voor te leggen. In dit filmpje legt David Lang uit hoe hij het stuk heeft geschreven.

Publiek domein

Het is volgens Claire Reeves van de Internationale Koorbiënnale, die het evenement in Nederland op touw zet, de bedoeling dat het publieke domein gevuld wordt met zang. "Het gaat om samen zingen, en dat maakt het niet uit of je wel of niet kunt zingen."

Maar de Schalkwijkse zangers vinden het stuk wel lastig, blijkt tijdens één van de repetities bij de Wereldmuziekschool in het winkelcentrum. Want het zingen wordt bijvoorbeeld afgewisseld met door elkaar gefluister van de teksten. En dat door duizend zangers. Toch denken een paar dames dat ze op 5 en 6 juli geen plankenkoorts zullen hebben. "Ik denk niet dat het opvalt als het niet helemaal goed gaat." En haar buurvrouw schatert dat het toch niet uitmaakt 'als je playbackt'.

Jos Wienen

Ook de Haarlemse burgemeester Jos Wienen gaat meezingen. Hij kan heus de noten goed raken, maar deze moderne performance ligt niet helemaal in zijn straatje. "Als je vijftig van dit soort groepjes hebt, die ook nog eens allemaal iets andes moeten doen, wat gebeurt er dan?", vraagt hij zich af.

Gelukkig constateert hij dat er bij het gelegenheidskoor Schalkwijk, dat één van de Haarlemse koren is dat meedoet, wel een paar zeer goede zangers zitten. "Dan val ik ook niet zo op."

In het onderstaande filmpje is het hele concert te zien dat op 14 augustus 2016 in New York is gehouden.