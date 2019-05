Drie jongens opgepakt voor mishandelen van mogelijke pesters 15-jarige Marwan

HILVERSUM - Er zijn drie minderjarige jongens opgepakt die ervan worden verdacht de mogelijke pesters van de overleden Hilversumse jongen Marwan (15) te hebben mishandeld. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Het drietal werd afgelopen dinsdag en woensdag opgepakt en is inmiddels weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie gaat nu beslissen over de eventuele gevolgen voor de drie Hilversummers.

Gepest

In Hilversum is flinke ophef ontstaan na de dood van de 15-jarige Marwan. De scholier is door een onbekende oorzaak overleden, maar er wordt door naasten gesproken over zelfmoord. De jongen zou regelmatig gepest worden en daar zijn meerdere video's van.

Zijn pesters zouden na zijn overlijden mishandeld zijn door de drie opgepakte jongens. "Ze hebben daarbij alledrie licht letsel opgelopen", aldus een woordvoerder van de politie.

Contact

Het onderzoek naar de dood van Marwan is afgerond. De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een misdrijf gaat. "Er is extra aandacht voor de plek waar het is gebeurd. De wijkagent heeft daar een belangrijke rol in en we hebben veel contact met de betrokkenen."

Afgelopen woensdag organiseerde de buurt een herdenking voor de jonge Hilversummer. Die werd massaal bezocht:



Hulpsite

