Bewoonster vreest voor afbranden 'toeristische trekpleister': "Zou zonde zijn"

MARKEN - Bewoners op het eiland Marken maken zich grote zorgen over het behoud van de monumentale woningen na de brand aan het Kets vanochtend. "Het zou zonde zijn als er iets gebeurt met de huizen. Het is een toeristische trekpleister."

Dat zegt bewoonster Simone Scott tegen NH Nieuws. Zij heeft een kaaswinkel op het pitoreske eilandje aan het Markermeer en houdt de brand nauwlettend in de gaten. "Nadat ik de eerste brandweerwagens hoorde ben ik gaan kijken en zag ik dat het niet goed was. De huizen zijn van hout en dat is erg gevaarlijk", vertelt Simone.

Inmiddels is de rook zo hevig geworden, dat ze naar binnen moest vluchten. Ook haar 5-jarige zoontje, die gek is op brandweerauto's, houdt ze buiten de rook. "Ik moest hem even kalmeren toen we binnen waren. Ik wil niet dat hem iets overkomt."

Kijk hier naar onze live-uitzending: LIVE: Grote brand monumentale woning op Marken: "Gevaarlijk, want er is veel hout"

De brand brak rond 10.00 uur uit in een woning aan het Kets. Volgens de brandweer ontstonden de vlammen in de muur van een historisch pand. Inmiddels is de brandweer aan het blussen in een derde pand, omdat de vlammen lijken over te slaan.

'Eiland met veel geschiedenis'

Simone zegt zich zorgen te maken over het behoud van de panden. "Het is een mooi eiland met veel geschiedenis. Het zou heel erg zijn als er iets mee gebeurt, want het brengt altijd veel mensen", legt ze uit.

Lees ook: Enige toegangsweg naar Marken afgesloten voor verkeer

Uit respect voor de hulpdiensten en de bewoners van de huizen houdt ze haar kaaswinkel vandaag dicht.