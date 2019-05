Enige toegangsweg naar Marken afgesloten voor verkeer

MARKEN - De enige toegangsweg naar Marken, de N518, is in beide richtingen afgesloten vanwege de grote brand in een monumentale woning. De maatregel is genomen om de hulpdiensten naar het eiland vrij baan te geven.

De brandweer krijgt assistentie van korpsen uit onder meer Purmerend, Monnickendam, Volendam en Wormer. Er worden vijf tankautospuiten ingezet.

De brand brak vanochtend uit in een woning met drie verdiepingen, waarin veel hout is verwerkt. Lees in dit bericht mee en bekijk de livestream.