Automobilist met enorme voorraad lachgas het haasje door kapot achterlicht

AMSTERDAM - De politie heeft vannacht 28 kilo lachgas gevonden in de kofferbak van een automobilist. De bestuurder werd op de A10 Zuid aangehouden omdat hij met defecte achterlichten reed.

Het voertuig werd aan de kant gezet op de Europaboulevard. Daar zagen agenten een grote hoeveelheid lege ballonnen in de auto liggen. Daarop besloten de agenten de auto verder te onderzoeken.

Lees ook: Hard gelag voor lachgasgebruiker op A9: rijbewijs kwijt

Toen de kofferbak van de auto open werd gemaakt, bleek het vermoeden van de agenten te kloppen. Er werden zeven grote flessen lachgas aangetroffen met daarin vier kilo lachgas per fles. In totaal is dat genoeg voor zo'n 3.500 ballonnen.

Boete

Voor particulieren is de limiet twee kilo. De flessen zijn in beslag genomen en de bestuurder moet rekening houden met een flinke boete.