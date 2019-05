LIVE: Grote brand in twee monumentale woningen op Marken

MARKEN - Bij een brand in twee huizen op Marken komt veel rook vrij. Het zou gaan om woningen met drie verdiepingen waarin veel hout is verwerkt. Volgens een buurtbewoonster is iedereen geëvacueerd. "Kans dat de brand overslaat is groot. Het lijkt niet goed."

Kijk hieronder naar live-beelden vanaf Marken



Volgens de meldingen zou het gaan om een 'zeer grote brand' aan de Kets. "Het stinkt behoorlijk", laat een andere buurtbewoner weten aan NH Nieuws. Zij kan vanuit haar dakraam de rookwolken zien.

De enige toegangsweg naar Marken, de N518, is in beide richtingen afgesloten. De maatregel is genomen om de hulpdiensten naar het eiland vrij baan te geven.

Op beelden zijn vooralsnog geen vlammen te zien. De brandweer is aanwezig om te blussen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de brand "ontstaan in een muur". "Ze zijn nu bezig in een derde huis", beschrijft buurvrouw Simone Scott.

'Geen mensen in woning'

Ze zegt als een van de eersten bij de brand aanwezig te zijn geweest. "Samen met mijn zoon en de buurman. Ik begreep toen dat er geen mensen in de woning waren." Ook zou er veel hout in de woning zijn verwerkt. "De kans dat de brand naar andere woningen overslaat is groot. Erg gevaarlijk", aldus Scott.