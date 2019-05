Planetenweg in IJmuiden op plek 2 van gevaarlijkste wegen in Nederland

IJMUIDEN - De op één na meest onveilige weg van Nederland ligt in IJmuiden. De Planetenweg scoort slecht in vergelijking met ruim 43.000 lokale, provinciale en rijkswegen; alleen een straat in Almelo komt nog minder goed uit de bus. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersbureau VIA, in handen van EenVandaag.

Het verkeersbureau vergeleek het aantal ongelukken per wegvak in de periode 2015-2018. De ongelukken met dodelijke slachtoffers, gewonden en blikschade werden apart in kaart gebracht. Daarnaast werd het aantal slachtoffers afgezet tegen de weglengte en de verkeersdrukte.

Dodelijke ongelukken

De Planetenweg komt na die analyse als slechtste uit de test. Eind 2017 vielen er in korte tijd twee doden bij ongelukken op of in de buurt van de 'gevaarlijke straat'. Op 25 november kwam de 13-jarige Marlena om het leven na een aanrijding door een auto. Omstanders meldden dat ze op het moment van het ongeluk overstak op het zebrapad.

Twee weken later kwam een 53-jarige voetganger om het leven na een aanrijding door een stadsbus. De gemeente Velsen besloot na aanleiding van de ongelukken de verkeerssituatie op de Planetenweg in IJmuiden aan te passen. Het bleek dat auto's daar te dicht bij het zebrapad stonden geparkeerd.

In de Noord-Hollandse top-5 van gevaarlijkse wegen staat de Heemstedestraat in Amsterdam op plek 2. De Juliana van Stolberglaan in Alkmaar is terug te vinden op plek 3 en de Rijksstraatweg in Haarlem op 4. De lijst wordt compleet gemaakt met de Kinkerbrug in Amsterdam.