Zorgen over dreigende paspoortchaos op Schiphol

SCHIPHOL - Er zijn nog altijd te weinig marechaussees op Schiphol om alle reizigers te controleren. Dat schrijft De Telegraaf vanochtend. Volgens de krant bestaat zelfs de kans dat de marechaussee 'de poorten openzet tijdens ophopende mensenmassa's'.

D66-Kamerlid Jan Paternotte gaat Kamervragen stellen over de dreigende chaos, zo laat hij weten aan NH Nieuws. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee liet NH Nieuws een jaar geleden weten dat er in 2019 op Schiphol 'de balans tussen de werkdruk en de capaciteit zou zijn hersteld.'

Maar de laatste 217 nieuwe marechaussees die geworven en opgeleid zouden moeten zijn, blijken nog niet op tijd te kunnen worden ingezet. Volgens voorzitter Sven Schuitema van vakbond Marver is er sprake van zware onderbezetting. "Op Schiphol wordt aangemodderd", zegt hij tegen De Telegraaf.

Poort open

Schuitema vervolgt: "Urenlang wachten zal voor reizigers in piektijden geen uitzondering zijn. Wat de marechaussees ook zorgen baart, is dat zij steeds vaker opdracht krijgen om de poort maar open te zetten, als de mensenmassa’s zich ophopen. Dat is een vrijbrief voor gespuis om door te lopen."

D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt het onbegrijpelijk dat de beloftes om de paspoortcontrolepunten op volle sterkte te bemannen nog niet zijn waargemaakt. Dat de poorten van de controles open zouden gaan bij ophopende mensenmassa's, maakt Paternotte zich het meeste zorgen om.

Debat

"Het is zoveelste keer dat er capaciteitsproblemen zijn", zegt Paternotte tegen NH Nieuws. Het Kamerlid wil volgende week dinsdag mondelinge vragen stellen en een debat met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en met minister Grapperhaus van Justitie. Hij wil van ze weten of het klopt dat de marechaussee mensen doorlaat zonder ze te controleren.

"Geen grenscontrole geeft een slecht gevoel van veiligheid", vindt Paternotte. Een woordvoerder van de Marechaussee herkent zich niet in de berichtgeving over het openzetten van de grens. "Wij doen geen concessies aan de veiligheid", aldus de zegsman.