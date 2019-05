Jongen gestoken op feest bij dorpscafé in 't Zand

'T ZAND - Een jongen is afgelopen nacht mishandeld voor de deur van een dorpscafé aan de Keinsmerweg in 't Zand. Hij werd door een nog onbekende dader in zijn arm gestoken.

Dat gebeurde rond 01.00 uur. Het is niet duidelijk of het slachtoffer met een mes of met een ander scherp voorwerp is gestoken.

Een ambulanceteam heeft zich over de jongen ontfermd. Hij kon na behandeling met vrienden naar huis vertrekken.

Onderzoek

De politie heeft camerabeelden bekeken en een groot aantal mensen, waaronder personeel van het café, ondervraagd. Of er iemand is aangehouden, is nog niet bekend.