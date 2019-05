Ongeluk in Haarlem: motorrijder met ernstig letsel naar ziekenhuis

HAARLEM - Een motorrijder en automobilist zijn vanmiddag hard gebotst op de Prins Bernhardlaan in Haarlem. De politie ter plaatse meld dat de man op de motor ernstig letsel had door het ongeluk.

Verkeersongevallen Analyse is ter plaatse gekomen om de aanrijding te onderzoeken. De motorrijder is overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling, de bestuurder van de personenauto is aangehouden voor betrokkenheid bij de aanrijding. Hij heeft een verklaring afgelegd op het bureau.

Verkeerchaos

Door de aanrijding ontstond er een tijdlang een behoorlijke verkeerschaos op de Schipholweg en omliggende wegen.