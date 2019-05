Verdachte aangehouden na steekpartij Reigersbos

AMSTERDAM - De politie is in Amsterdam-Zuidoost met man en macht op zoek naar een jongen die verdacht wordt van een steekpartij. Het incident vond rond 18:45 uur plaats. Er is één iemand gewond geraakt.

Update: De verdachte is inmiddels aangehouden.

De steekpartij was op het Reigersbos, ter hoogte van de Jumbo. Volgens de politie was de aanleiding van de steekpartij een ruzie.

De gezochte jongen is tussen de 16 en 18 jaar oud. Het gaat om een blank persoon met blonde haren. Hij droeg op het moment van de steekpartij een grijs vest, spijkerbroek en sneakers.



Niet benaderen

Wie de verdachte aantreft, wordt nadrukkelijk verzocht hem zelf niet te benaderen, maar de politie te bellen. Het slachtoffer is aanspreekbaar en wordt door medisch personeel behandeld.