VIDEO: Kitesurfers spinnen garen bij harde wind

VELSEN-NOORD - Wie vandaag een van de stranden in de IJmond bezocht kon er niet omheen. Met een ferme wind was het ideaal surfweer, en was de kust een gewilde plek voor vele kitesurfers.

Wat een prachtig schouwspel opleverde voor de vele wandelaars die ook de kust op Hemelvaartsdag wisten te vinden. Waarbij sommige waaghalzen bij de Noordpier met een windkracht vier soms huizenhoog in de lucht springen.

Bekijk hier een korte video-impressie van het kunst- vliegwerk voor de kust van Velsen-Noord: