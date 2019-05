Burgemeester sluit weer een drugswoning in beruchte Hoornse wijk

HOORN - Aan de Patio in Hoorn sluit burgemeester Nieuwenburg morgen weer een drugswoning voor de periode van een maand, meldt de gemeente. In de woning was een professionele hennepkwekerij actief.

De hennepplantage werd in maart dit jaar gevonden door de politie. De woning was in totaal gevuld met 118 planten. Omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat er een drugswoning is gesloten in Hoorn. De burgemeester deed dit twee maanden geleden aan de Reaal en in januari al aan de Vijzelmolen. Vorige maand sloot hij ook een drugswoning aan de Hoefblad in Zwaag.

Veiligheid Kersenboogerd

De Patio is gelegen in de wijk Kersenboogerd die al enige tijd kampt met verschillende soorten van overlast. Daarom worden er over zes weken zeven vaste camera's geïnstalleerd in de verschillende winkelgebieden, waaronder aan het Wolffplein. De gemeente en handhaving hopen dat de veiligheid hierdoor beter wordt.