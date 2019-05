Enkhuizen roept magneetvissers op om hun 'troep' op te ruimen

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen doet een dringend beroep op de magneetvissers die de stad rijk is om hun vangsten niet te laten slingeren maar op te ruimen.

Dat schrijft mediapartner Weeff. Veel magneetvissers vissen in de havens van Enkhuizen, het metaal wordt door de magneetvissers uit het water gehaald door middel van sterke magneten die ze aan een lang touw het water in slingeren en daarna over de bodem slepen en weer omhooghalen in de hoop dat er iets aan het magneet is blijven kleven.

Helaas laten een boel magneetvissers (lang niet allemaal) daarna hun vangsten achter op de havenkant waardoor het probleem van rondslingert oud ijzer in de havens steeds groter wordt. De beheerders van de havens hebben er steeds meer werk aan om alles weer op te ruimen.

Alle magneetvissers worden nu opgeroepen om hun "troep" niet te laten rondslingeren maar op te ruimen. "Neem het mee naar huis of gooi het in de dichtstbijzijnde afvalbak, De havens blijven dan netjes en dat is waar we samen plezier van hebben en trots op kunnen zijn." is de oproep van de gemeente.