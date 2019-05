Wandelaars genieten op eerste dag Haarlemse Vierdaagse: "Hier kun je lekker doorlopen!"

HAARLEM - Meer dan zeshonderd deelnemers stonden vandaag aan de start van de Haarlemse Vierdaagse. Er waren veel blije gezichten op de route te zien, van deelnemers tot de vrijwilligers.

Het enthousiasme spat er van af bij de stempelpost bij de Hockeyvereniging in Bloemendaal. Buiten wordt er met een grote glimlach fruit uitgedeeld. "Ik heb eerst een paar jaar meegelopen en toen ben ik als fruituitdeler verder gegaan", vertelt Aart de Smit voor zijn fruitbus. "Het is gewoon supergezellig en ik sta op een plaats waar iedereen komt Ik maak de mensen een beetje gelukkig en ik vind het hartstikke leuk!"

Doorlopen

De Haarlemse Vierdaagse valt samen met die van Alkmaar, waar altijd vele duizenden wandelaars aan de start staan. In Haarlem bleef het vandaag nog ver onder de duizend, maar dat vonden de vandaag aanwezige lopers niet erg. Die vonden de keuze voor de Haarlemse variant, een makkelijke.

"De omgeving is heel mooi en het is niet zo druk als Alkmaar", vertelt een loper. "Het is veel fijner om te lopen." Ook een andere wandelaar, die in training is voor de immens populaire Nijmeegse Vierdaagse waardeert de omstandigheden van vandaag. "Ik woon in Haarlem en elk jaar doe ik in ieder geval een paar dagen mee", vertelt hij. "Waar het bij de vierdaagse in Nijmegen soms slenteren is, kun je hier lekker doorlopen."

Aan het eind van de dag betekende de ideale wandelingrediënten veel tevreden wandelaars die over de finish kwamen. Morgen, zaterdag en zondag worden de resterende kilometers gelopen.