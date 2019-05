Bewoners geschrokken na felle brand in woningcomplex Huizen

HUIZEN - De bewoners van een wooncomplex aan de Huizermaatweg in Huizen zijn behoorlijk geschrokken van een korte, felle brand. Die brak donderdagmorgen omstreeks half twaalf uit. Daarbij moesten mensen van het dak worden gered, bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio aan NH Nieuws.

"Ik hoorde een rare pieptoon en verder hoorde ik mijn buren gillen over de gang. Ik had zoiets van: ik pak mijn spullen, kleding aan en naar buiten," vertelt bewoonster Melodie Morsch.

Bewoner Ghirmai Kifleyesus werd gewekt in zijn slaap. "Mijn buurvrouw maakte me wakker en vertelde mij dat de brandweer hier was. Kom, kom, kom... Ik was aan het slapen! Opeens waren overal mensen, politie, brandweer..."

Rook voor blijven

Sommige bewoners klommen op het dak om uit de rookontwikkeling te blijven. Via een ladder konden zij veilig naar beneden komen. De brand was snel onder controle.

Eén bewoner moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De overige 25 bewoners werden opgevangen in het naastgelegen zorgcentrum De Marke. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.