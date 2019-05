John print heel Noord-Holland op zijn zolderkamertje in Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Een uit de hand gelopen hobby, noemt John Heimensen uit Koog aan de Zaan het. Met zijn drie 3D-printers heeft hij al tientallen Noord-Hollandse gebouwen nagebouwd. Die zijn in trek bij mensen uit de hele wereld.

Een paar jaar geleden vroeg Johns zoon, een fervent modelspoorfanaat, of hij het station van Zaandijk voor zijn spoorbaan wilde printen. Inmiddels maakt John bouwpakketten voor klanten over de hele wereld en vooral de treinstations zijn erg geliefd. "Bestellingen komen uit Amerika, Rusland en Italië. Mensen willen graag een herinnering aan waar ze een stad binnenkwamen."

Zaans station

Zijn persoonlijke favoriet blijft toch wel het oude station van Zaandam. Niet verwonderlijk, want dat was een zeer gedetaillieerd bouwwerk. "Het is zonde dat dat station is afgebroken. Ik begrijp het wel, want mind you: het gebouw kwam uit 1869 en was al een beetje verpauperd." John heeft voor het model de originele bouwtekeningen ingescand op zijn computer.

De collectie is ondertussen zó groot geworden dat het allemaal bijna niet meer op zijn zolderkamer past, maar een uitbreiding zit er niet in. "Anders zouden de kamers te klein worden en dan krijg ik ruzie", lacht hij.