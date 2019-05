Omstander die ingrijpt bij overval in Amsterdam-Noord neergestoken

AMSTERDAM - Twee mannen hebben vanmiddag rond 15:15 uur geprobeerd een Albert Heijn in Amsterdam-Noord te overvallen. De verdachten zijn door winkelend publiek aangehouden. Een omstander is daarbij neergestoken.

Het incident vond vlakbij de A'dam Toren plaats. Volgens getuigen hadden de overvallers bivakmutsen op.

Op beelden die mediapartner AT5 kreeg opgestuurd, is te zien dat omstanders bovenop een persoon zitten. Vermoedelijk is dit de verdachte. Hij of zij is overgedragen aan de politie.

Er is een traumahelikopter opgeroepen om het slachtoffer medisch bij te staan. De gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak verder in onderzoek. De Albert Heijn is hermetisch afgesloten.