Eerste toerist op Texel liep al ruim 200 jaar geleden over het eiland rond

TEXEL - Pieter Kikkert was een jongen van 15 uit Leiden, die in 1791 een wandeling van 50 kilometer over Texel maakte. Hij was een romanticus en ging helemaal op in de ruige natuur van toen. Schrijver en journalist Lodewijk Dros ontdekte het verslag dat Kikkert van de wandeltocht maakte en schreef er een boek over: 'Eiland in de nevel'. Hij noemt Pieter Kikkert de eerste toerist op Texel.

"Wandelen deed je niet in die tijd. Dan werd je voor gek verklaard. Je liep ergens naar toe omdat het moest", zegt Dros. Zijn boek Eiland in de nevel gaat over Pieter Kikkert, een nazaat van de voorname Texelse familie Kikkert.

Eierland

Pieter zelf werd in Leiden geboren. Hij was ambtenaar, kunstschilder en schrijver. Als student maakte hij een reisje naar Texel en wandelde over het eiland, met een dichtbundel van de romantische dichter Ossian in zijn zak. "Hij liep wel 50 kilometer over het eiland. Texel zag er toen nog heel anders uit: er waren nog amper polders. Hij liep over de lange zanddijk naar het eilandje Eierland in het noorden. Daar runde familie van hem het Eierlands huis, een herberg. Onderweg ging hij op het duin zitten en zag de zeemist langzaam oplossen. Hij ging helemaal op in de omgeving als een waar romanticus."

Het boek is niet alleen een soort biografie van Pieter Kikkert, het beschrijft ook het Texel van eind 18e eeuw: dunbevolkt en ruig. "Pieter kwam op zijn wandeltocht ook helemaal niemand tegen. De Texelaars die hem wel gezien hebben, zullen zich achter de oren gekrabd hebben en hem voor gek verklaard hebben. Wandelen voor je lol deed je niet."

Bijzonder

Dros legt in zijn boek de link naar nu. Hij noemt Pieter Kikkert met zijn wandeling de eerste wandelaar en toerist van het eiland. "Nu komen er een miljoen toeristen naar Texel om te genieten van het eiland en de natuur. Wat nu heel gewoon is, was toen heel bijzonder."