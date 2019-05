Geen rackets en hockeysticks bij Bram Bosch meer: iconische sportzaak stopt ermee

SANTPOORT-NOORD - Hele generaties groeiden ermee op in Santpoort en omgeving. Honderden kochten er hun eerste paar schaatsen, een tennisracket of een balletpakje voor de kleine meid. Maar die tijd is voorbij. Morgen slaat eigenaar Bram Bosch de deur van zijn sportzaak voor de laatste keer achter zich dicht.

Na bijna dertig jaar is het mooi geweest. Hij heeft zijn eigen kinderen bijna nooit zien voetballen, want op zaterdag stond hij in de winkel. Hij wil zijn zoon Lars daar voor behoeden. Dus die neemt de zaak niet over. Wat er in de plaats komt van deze winkel in de Hoofdstraat is nog niet bekend, maar wat het ook wordt: de mensen gaan Bosch Sport missen.

'Zelfs m'n Sinterklaasgedicht geschreven'

"Hier kopen is niet zomaar iets aanschaffen", zegt een klant. "Kopen bij Bosch Sport is een verhaal. Natuurlijk kun je ook iets online bestellen zoals veel mensen tegenwoordig doen, maar dan mis je toch het contact. Als je hier binnen loopt, ben je nooit zo maar weg, heerlijk. Bram heeft zelfs een keer een Sinterklaasgedicht voor mij geschreven. Toen ik hier binnenkwam en zei dat ik mijn eigen cadeaus moest kopen omdat mijn man dat niet deed, is Bram voor mij in de pen geklommen. Dat vond ik toch wel heel leuk."

Een collega-winkelier in de Hoofdstraat zegt dat hij Bram uiteraard zal missen als mens, maar ook de aantrekkingskracht van zijn zaak zal voelen. "Bram was de laatste tijd al op dinsdag dicht en dan merk je toch dat er dan minder mensen in de straat lopen."

Mooi geweest

Andersom zal eigenaar Bram Bosch de mensen ook missen. "Zeker, al die schaatsers, tennissers en alle andere sporters wil ik bedanken dat ze hier zijn geweest. Het zal best gek zijn de eerste periode om niet meer 's morgens naar de winkel te gaan. Aan de andere kant: het is mooi geweest."