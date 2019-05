Politie zoekt videobeelden van neersteken 56-jarige vrouw uit Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - De politie is op zoek naar mensen die gisteren met hun telefoon opnames hebben gemaakt van de ruzie die uitmondde in een steekpartij in een winkelstraat in Anna Paulowna. Daarbij raakte een 56-jarige vrouw uit die gemeente gewond.

Rond 16.00 uur kreeg ze het aan de stok met een man en een vrouw. Het duo kon kort na het neersteken van de vrouw worden aangehouden: de twee zitten nog vast. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.

Bewegende beelden

Inmiddels hebben agenten met getuigen gesproken, die konden vertellen dat er omstanders zijn geweest die de ruzie hebben gefilmd. De politie wil deze videobeelden graag zelf zien, om te weten te komen wat zich heeft afgespeeld aan de Molenvaart.

Lees ook: Gewonde bij steekpartij voor winkel in Anna Paulowna

Mensen die opnames hebben gemaakt, kunnen bellen met de politie via 0900-8844.